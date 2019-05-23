Гусев – приживалка? На шоу Шепелева эксперты заподозрили мужа Романец в «фейковом» богатстве

Антон позиционирует себя как «миллионера», но в программе в этом усомнились.

На шоу у Дмитрия Шепелева экс-участника «Дома-2» Антона Гусева изначально позиционировали, как миллионера. В программе показали видео того, как придирчиво он со своей супругой Викторией Романец выбирает дом – Антон обращал внимание на каждую мелочь, как настоящий эксперт. В шоу показали предполагаемую любовницу Гусева, которая родила ему ребенка, и ею оказалась простая девушка.

Никому не было понятно, как миллионер связался с девушкой из другого социального круга. Ее ребенка он представлял Романец, как своего крестника, но, даже узнав об этом на шоу, Виктория до последнего думала, что любовница Антона обманывает его.

Но в ходе шоу эксперты заметили интересную деталь – вещей Гусева в доме Романец почти нет, будто он там не живет. Присутствующие заподозрили мужа Виктории в «фейковом» богатстве, и Антон якобы может быть кем-то вроде содержанки своей супруги. Неужели Гусев всего лишь приживалка и не более того? Этот вопрос так и остался видеть в воздухе до самого конца передачи, Антон отвечать на него и не думал, а Романец просто загадочно улыбалась и молчала.

В какой-то момент в студии появилась девушка, которая сообщила, что Гусев ношеные платья Романец относил своей любовнице. Но, самое интересное, что в итоге Шепелев озвучил результаты теста ДНК – у Гусева нет сына на стороне, предполагаемая любовница семь лет водила его за нос. Однако слова экспертов шоу о том, что Гусев может лишь создавать видимость своего богатства, заинтересовали многих зрителей. Даже ведущий шоу Дмитрий Шепелев отреагировал на выпады в сторону Романец и Гусева, заявив, что мнение о приживалке может высказать все мысли фанаты.