Расклад: «Ориентация» - Гадалка выяснила, любит ли Басков мужчин

Слухи о романе «натурального блондина» с Киркоровым сильно подмочили его репутацию, но таролог расставила все на свои места.

В своей время сама Алла Пугачева назвала Николая Баскова скрытым приверженцем нетрадиционной ориентации, да и сам «золотой голос России» не раз давал повод об этом задуматься. Но нельзя игнорировать и то, что у певца были отношения с женщинами и не один раз. Казалось, правду об ориентации Николая никогда и никто не сможет узнать, ведь сам-то он может скрывать ее, но гадалка из соцсетей выяснила, любит ли Басков мужчин и интересны ли ему женщины.

Во-первых, карты женщины показали, что Басков счастлив и живет жизнью, которая ему по душе. Во-вторых, к женщинам относится как самый обычный гетеросексуал – они его привлекают на физическом уровне. Именно поэтому он планирует в будущем завести жену и ребенка.

В-третьих, с мужчинами общается, дружит, но интимной связи с ними не было ни разу. При этом к самой нетрадиционной ориентации, как к явлению, он относится достаточно нейтрально, не гомофоб, ведь считает, что выгодно быть человеком, поддерживающим нетрадиционную ориентацию – это приносит большие деньги и хайп. Пока не ясно насколько расклад «Ориентация» на Баскова соответствует действительности, но, исходя их последнего пункта, именно ради хайпа артист может иногда намекать и давать поводы для слухов о выдуманной любви к мужчинам.