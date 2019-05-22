«Чуть ядом не брызнула!»: Хейтеры уличили Подольскую в ненависти к сыну Преснякова

Вчера, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Старший сын Владимира – Никита Пресняков, явно не порадовал мачеху желанием прокатиться с папой на машине, считают подписчики

Наталья Подольская по счёту третья жена Владимира Преснякова. Самой первой была Кристина Орбакайте. Супруги прожили 10 лет совместной жизни, в браке родился сын Никита, которому недавно исполнилось 28 лет. Не смотря на распад семьи, Пресняков и Орбакайте сохранили очень теплые, и даже дружеские отношения. После расставания с Кристиной, Пресняков женился на модели Елене Ленской. Правда, этот брак оказался «временным пристанищем» певца, так как продлился всего 4 года. Уже с 2005 года певец жил с певицей Натальей Подольской. В 2015 году Наталья родила Владимиру сына. Слухи о том, что Подольская недолюбливает Никиту Преснякова ходят в сети уже не один год.

Более того, подозревают, что певица ревнует мужа к старшему сыну. Недавно Владимир Пресняков только подогрел эти слухи. Певец выставил у себя на странице в Instagram видео, которое снимала Наталья. После публикации видео, хейтеры уличили Подольскую в ненависти к сыну Преснякова. На видео, казалось бы счастливое семейство. Много гостей, семейная атмосфера, Владимир Пресняков о чём-то мило беседует со старшем сыном. И тут, Подольская со злобой в голосе переспрашивает, куда собрались Никита и Владимир. Когда мужчины ответили ей: «Покататься». Девушка резко переключила внимание на младшего сына. Вероятно, для того, чтобы скрыть «бушующую» ревность.

«У Натальи злоба в голосе от ревности», «Чуть ядом не брызнула! И Никита, похоже, чувствует это наигранное отношение, чего уже беситься? Муж с тобой, Никита взрослый ни чего требует», «голос, какой-то нервный, не добрый», - комментировали пользователи сети.

Стоит, также сделать акцент на том, что данное видео снимала сама Наталья, но так и не выставила его у себя на странице в Instagram. Вероятно, понимала, что тем самым откроет своё настоящее лицо – «злой мачехи» из сказки.

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Автор - Ангелина Гордон
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