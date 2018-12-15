Никто не хочет с ним сотрудничать. Оператор Панина обманул актера и скрылся

Алексей высказался о преднамерении уничтожить карьеру оператора группой артистов, после того как тот отказался выпускать его фильм.

Панин снимал собственный фильм под названием «Я вернулся» при участии актеров Никиты Джигурды, Владимира Епифанцева, Александра Головина и семьи Костюшкиных. В центре сюжетной линии оказывается вор и маленькая девочка, которую сыграет сама 11-летняя дочка Алексея Анна Панина. Картина должна выйти с уклоном на фильм из 90-х «Брат», в котором Алексей и сыграл главную роль. Выпуск фильма должен был состояться весной этого года, однако произошел инцидент, который поставил картину под угрозу.

Дело в том, что оператор, который вел съемки фильма получил гонорар и скрылся с видеоматериалами, как утверждает сам Панин на видео. И соответственно, выпуск картины теперь невозможен, хотя проделана почти вся работа.

Алексей Панин угрожает оператору, грозясь уничтожить его карьеру, так как он подставил не только Панина, но и ряд других актеров, которые принимали участие в съемках. Он собирается устроить флешмоб, в котором призовет всех звезд российского шоу-бизнеса не работать с оператором по имени Александр Сюткин, как сообщил огорченный актер.

Складывается впечатление, что оператор мог украсть видеоматериалы фильма, чтобы тот не попал в прокат. Или же просто не хочет с ним работать из-за дурной славы Панина. Наверное, посчитав картину провальным и не хотя допустить клеймо на себе за такую работу, он скрылся. Одновременно, прибавив себе как популярности, так и врагов.