«Хорошенький на роженьку!»: Подписчики подыграли Нагиеву в его самолюбовании

Актёр обратил на себя внимание фанатов, после чего предложил взяться за руки и получить «духовную эрекцию»

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На протяжении 9 лет известный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев ходит «холостым патроном». Не смотря на популярность и многочисленные армии поклонниц, Нагиев был женат всего один раз. Его избранницей стала актриса Алла Щелищева, именно с ней он прожил 24 года. Но, как это часто бывает семья распалась и Дмитрий 9 лет живет один.

Отсутствие любимой женщины, безусловно, нелучшим образом сказывается на поведении 52-летнего актёра. Долго ходили слухи о том, что ведущий «переквалифицировался» в гея, но эта информация, так и осталась на уровне слухов. Сейчас в связи с одиночеством, Нагиев стал любоваться собой, нежели какой-нибудь привлекательной девушкой. Так, недавно актёр выставил свою фотографию, под которой написал текст: «Давайте возьмёмся за руки и получим духовную эрекцию, какой я хорошенький».

Следует отметить, что в сети актёра окружают понимающие люди. Поэтому, подписчики подыграли Нагиеву в его самолюбовании.

«О! Брутальный мужчина! Не то слово, какой хорошенький! Так держать! Молодчина Вы! Уважаю и как актёра очень люблю!», «Как в детской песне встанем в круг», «Хорошенький на роженьку!», «Где вы берете такие слова в каждом посту, что-то нереально крутое», «Тут не за руки надо браться», - комментировали пользователи сети.

Вообщем, несмотря на такой «взрывоопасный» пост, пользователи сети отреагировали на него с юмором. Вполне вероятно, что тем самым, Нагиев возвращает былую привлекательность для женского пола.