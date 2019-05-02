«Вы на мумию похожа»: Худоба Валерии Фрост подвергла в шок фанатов

Сегодня, 05:38 \\ Шоу-бизнес

Экс участница «Дома-2» Валерия Фрост тает на глазах.

Экс участница «Дома-2»  Валерия Фрост тает на глазах.

В своем микроблоге Лера опубликовала фото, которое повергло в шок ее подписчиков.

«Нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой», — подписала фотографию актриса. На фото Валерия стоит в красном костюме и выглядит очень худой.

«Девушка, солнышко, вам лечиться надо! В реале, скорее всего, вы на мумию похожи! Ведь фотокамера прибавляет в весе +8 килограмм», «Это анорексия, очень страшно за девочку», «Отталкивающая внешность. Очень не красиво, такая худоба. Тут на лицо проблема со здоровьем», — фанатов подвергла в шок худоба Валерии.

Многие девушки XXI века, хотят иметь модельную фигуру любыми способами. Валерия, подрабатывает моделью и ей нельзя отставать от параметров 90x60x90. Именно по этому, Фрост морит себя голодом по девушке видно, что она сильно истощена. Большинство подписчиков Валерии, говорят, что они не против стройности, но стройности в пределах нормы. Подписчики Валерии пишут, что фигура у нее была красивой и привлекательной на телепроекте «Дом-2», а сейчас она просто тает на глазах.

Ведь последствия чрезмерной худобы могут быть: понижение иммунитета, анемия, психическое расстройство. Видимо, у Валерии заниженная самооценка и она считает внешность критично важной.

«Синдром заниженной самооценки» можно заметить не только по фигуре Леры, но и по внешнему виду. Губы, которые были неудачно подкачены, после чего девушке пришлось восстанавливать асимметрию губ. Девушка увеличивала грудь, делала ринопластику. Проблема с похудением-изнеможением распространена среди молодых и юных девушек, благодаря искривленным стандартам красоты, продиктованным индустрией моды.

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Автор - Ария Нойманн
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