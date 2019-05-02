Галкин построит для Пугачевой часовню в своем поместье

Сегодня, 04:48 \\ Шоу-бизнес

Максим Галкин построит для своей супруги Аллы Пугачевой часовню, которая будет располагаться в поместье шоумена в деревни Грязь. Постройка будет выполнена в готическом стиле, вокруг нее будет разбит парк. Для этого Галкин выкупил прилегающие к участку земли.

 Максим Галкин возвел в деревне Грязи настоящий замок, и с 2011 года живет там со своей супругой Аллой Пугачевой. Общая площадь территории приравнивается к 128 соткам.

Однако в 2019 году к юбилею Пугачевой шоумен расширил свои владения. Он выкупил несколько прилегающих участков. Большинство из них пустовали, другие были заброшены.

В новых владениях поместья Галкин намерен возвести часовню для Пугачевой. В последние годы Примадонна стала более религиозна. Она регулярно ходит в ближайшую церковь вместе со своими детьми – 5-летними Гарри и Лизой. Ради своей супруги крестился и сам Галкин.

 Одна из близких подруг Аллы Пугачевой – Алина Редель, посоветовала супругам взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла, которая располагается в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Он выполнен в неоготическом стиле, который может удачно вписаться в стиль замка Галкина.

Помимо часовни шоумен разобьет рядом сад, в котором Пугачева сможет гулять после молитв. В нем высадят такие деревья как яблоня, рябина, липа и некоторые другие. В саду также должна была появиться сакура. Однако от этой затеи Галкина отговорила чета Буйновых. Певец со своей супругой объяснили, что растение очень прихотливо.

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Автор - Мария Титова
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