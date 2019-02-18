«Лицо в белом и муж довольный»: Лера Кудрявцева отметила день рождения «сливочной» фотографией
Телеведущая выложила в Instagram пост с отдыха в Майами, которая насмешила пользователей сети.
День Рождения Курявцева отметила сегодня, 20 мая. В Instagram ведущая выложила фотографию с отдыха, на которой держит в зубах красную розу. Пользователей сети смутило то, что лицо Леры почти полностью покрыто чем-то белым.
Большая часть комментаторов посчитала, что телезвезду просто окунули головой в торт, однако некоторые всё же решили уточнить у Кудрявцевой, чем именно покрыто её лицо. Интересно, что сама Лера не спешит отвечать на эти вопросы.
Из-за стоящего за спиной мужа, Игоря Макарова, некоторые комментаторы предположили, что именно он «виновен» в состоянии лица ведущей:
Впрочем, предположения пользователей явно носили шуточный характер — причина «сливочного» лица Леры весьма очевидна в контексте праздника.