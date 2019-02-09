Наш Сережа «громко плачет». Второй проигрыш на Евровидении мог окончательно «надломить» Лазарева

Певец мог обвинить «всех и вся» в предвзятости к России из-за защитной реакции на неожиданный провал.

Второй проигрыш на Евровидении стал серьёзный ударом для Сергея Лазарева. Ведь к этому выступлению он готовился предельно тщательно, даже расстался с сыном на несколько недель, чтобы тот не отвлекал его от репетиций.

Услышав неутешительные результаты голосования, артист едва ли смог сдержать эмоции и радоваться вместе с командой «вырванному» третьему месту. Но уже вскоре он пожаловался журналистам: «Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами». Видимо, артист никак не был готов к таким результатам, и они могли окончательно «надломить» Лазарева: обычно сильный духом и стойкий мужчина стал перекладывать вину на других.

Такой же пессимистичный дух наблюдается и на его официальной странице в социальной сети. Там певец признался, что ему «сейчас нужно все осознать». Такую реакцию можно скорее назвать «нытьём», чем держанием удара: в итоге получается, что наш Серёжа снова «громко плачет» и, возможно, скоро опять заявит об уходе со сцены, как это сделал в 2016.