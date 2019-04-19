Участница Spice Girls полностью ослепла из-за неудачной операции

Сегодня, 16:41 \\ Шоу-бизнес

Подруга Виктории Бэкхем уже третий день находится под наблюдением врачей.

43-летняя певица Мелани Браун из Spice Girls незадолго до начала объявленного тура попала в больницу Moorfields Лондона. Она заявила персоналу, что абсолютно слепа и совершенно ничего не видит. «Она явно страдала от боли. Мел была в очень плохом состоянии. Другие участницы группы и их менеджеры были очень обеспокоены» - сказал источник и добавил, что Браун была в ярости и кричала, что ничего не видит, когда помощница и шофер доставили ее в больницу, где ей была оказана квалифицированная помощь. Представитель группы заявил, что Мелани Браун находится под наблюдением специалистов и состояние ее стабильное.

По словам инсайдера, никто не знает из-за чего начались проблемы со здоровьем у певицы, основная версия специалистов - неудачная операция по лазерному восстановлению зрения. «Мне сделали лазерное лечение для коррекции [моих глаз], но зрение начало меняться на одном глазу. Это страшно. Я снова ослепну, - сказала Браун в 2008 году одному из журналов. - Я вообще не вижу своим левым глазом. Лазерная операция пошла не по плану».

В настоящее время неизвестно, повлияют ли эти проблемы на тур Spice Girls, начало которого запланировано на июль 2019 года. Близкие друзья «сплотились» вокруг певицы и стараются поддержать ее в такой непростой момент. Сообщается, что что Мелани полна решимости, готова посещать все репетиции группы и не намерена надолго оставаться в больнице.

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ