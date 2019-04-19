Участница Spice Girls полностью ослепла из-за неудачной операции

Подруга Виктории Бэкхем уже третий день находится под наблюдением врачей.

43-летняя певица Мелани Браун из Spice Girls незадолго до начала объявленного тура попала в больницу Moorfields Лондона. Она заявила персоналу, что абсолютно слепа и совершенно ничего не видит. «Она явно страдала от боли. Мел была в очень плохом состоянии. Другие участницы группы и их менеджеры были очень обеспокоены» - сказал источник и добавил, что Браун была в ярости и кричала, что ничего не видит, когда помощница и шофер доставили ее в больницу, где ей была оказана квалифицированная помощь. Представитель группы заявил, что Мелани Браун находится под наблюдением специалистов и состояние ее стабильное.

По словам инсайдера, никто не знает из-за чего начались проблемы со здоровьем у певицы, основная версия специалистов - неудачная операция по лазерному восстановлению зрения. «Мне сделали лазерное лечение для коррекции [моих глаз], но зрение начало меняться на одном глазу. Это страшно. Я снова ослепну, - сказала Браун в 2008 году одному из журналов. - Я вообще не вижу своим левым глазом. Лазерная операция пошла не по плану».

В настоящее время неизвестно, повлияют ли эти проблемы на тур Spice Girls, начало которого запланировано на июль 2019 года. Близкие друзья «сплотились» вокруг певицы и стараются поддержать ее в такой непростой момент. Сообщается, что что Мелани полна решимости, готова посещать все репетиции группы и не намерена надолго оставаться в больнице.