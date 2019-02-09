Утрет нос «лузеру»? Дима Билан может в третий раз отправиться на «Евровидение»

Сегодня, 14:14 \\ Шоу-бизнес

«Бог любит троицу», - заявила Рудковская, намекнув, что отправит своего артиста за победой в следующем году.

Вчера состоялся финальный этап «Евровидения-2019», результаты которого оказались для российского участника не такими, как ожидалось. Сергей Лазарев занял третье место в конкурсе, пропустив вперед Италию и Нидерланды. Исполнителю не удалось повторить успех своего коллеги Димы Билана, который также дважды принял участие в «Евровидении» и со второй попытки завоевал первое место.

Не исключено, что Билан может отправиться на конкурс в третий раз. Об этом намекнула продюсер артиста Яна Рудковская под постом, в котором пожелала перед финалом Лазареву испытать «восторг и вкус победы», который испытали они в 2008 году. В беседе с подписчиками Рудковская сделала неожиданное заявление по поводу участия своей команды в конкурсе. «Может, и ещё раз махну. Бог любит троицу», - отметила продюсер.

Вероятно, Рудковская была уверена, что Лазарев не сможет заполучить заветную победу на «Евровидении». Теперь же, видимо, Яну и вовсе охватывает гордость за своего исполнителя, ведь он пока единственный, кому удалось сделать невозможное возможным. Рудковская как будто намеренно в очередной раз похвасталась своими заслугами, опубликовав архивное видео, где Билана объявляют победителем «Евровидения-2008». Не исключено, что Дмитрий действительно отправится на конкурс и утрет нос «лузеру», показав, как завоевывать первые места.

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Автор - Анна Журавлева
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