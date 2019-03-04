Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу

Сегодня, 15:36 \\ Шоу-бизнес

Три тысячи долларов в месяц получала бывшая жена и сын певца.

Известный российский музыкант Олег Газманов стал гостем программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ, где рассказал историю 22-летнего брака со своей первой супругой. Олега и Ирину долгое время считали образцовой семьей, поэтому новость о разводе стала большой неожиданностью не только для поклонников, но и для близких друзей пары. Певец рассказал, что причиной разрыва стала его влюбленность, из-за чего он очень долго испытывал чувство вины. Спустя время он принял решение уйти из семьи, оставив бывшей жене и 14-летнему сыну машину, квартиру и домик в Зеленоградске.

По словам певца, Ирина очень тяжело переживала развод и даже впала в депрессию. Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу, чтобы хоть немного загладить вину, перечисляя ежемесячно около 3 тыс.долларов. Олег объяснил, что не мог позволить, чтобы его семья, хоть и бывшая, в чем-то нуждались.

С 2003 года певец состоит в счастливом браке с Мариной Муравьевой. Газманов утверждает, что Марина и музыка две настоящие любви в его жизни.

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Автор - Маргарита Фрет
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