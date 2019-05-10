Любовник или поклонник? Инессе Шевчук из «Дома-2» подарили автомобиль за 20 млн. рублей

Bentley красного цвета стал подарком на 25-летие модели от неизвестного «богача».

Недавно Инесса Шевчук, бывшая участница телестройки «Дом-2», похвасталась в своем Instagram-аккаунте дорогостоящим подарком. Девушке подарили автомобиль люкс-класса за 20 млн. рублей. Теперь Bentley Continental красного цвета красуется в ее гараже и модель не устает делать новые фотографии в салоне транспорта. Судя по тому, что машину украсили золотистой лентой и бантом, а впереди поместили игрушечного медведя, таинственный возлюбленный хотел ее удивить. Примечательно, что пару дней назад Инесса отметила 25-летие, и, очевидно, что сюрприз был приготовлен именно к этой дате.

Кто же «раскошелился» на такой дорогой подарок: любовник или поклонник? Некоторое время назад девушка вспоминала о своем возлюбленном, поэтому машину могла получить от него. С другой стороны, Bentley мог стать презентом от неизвестного фаната, который вручил его безвозмездно.

Напомним, Инесса Шевчук пришла на «Дом-2» в 2014 году. Меньше чем через год девушка покинула проект, желая развиваться самостоятельно. Во время ее участия в шоу ее не единожды обвиняли в эскорт-услугах, а многие и до сих пор считают ее внешность результатом хирургического вмешательства.