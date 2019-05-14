«Талант был и тот пропил!»: Фанаты осудили Николева за хриплый голос на свадьбе дочери Серова
Постоянное пьянство значительно сказалось на вокальных способностях музыканта, уверены поклонники.
Пользователи сети не первый день обсуждают вопрос алкогольной зависимости Игоря Николаева. Они считают, что композитор в последние годы очень часто стал «выпивать за любовь», что могло сильно отразиться на жизни его семьи и его самого.
В своем недавнем посте Instagram композитор поделился с фолловерами отрывком со свадьбы дочери Серова, где ему посчастливилось выступить. Публикация состояла из двух видеозаписей – на одной Николаев поздравлял молодых, а на второй – исполнял песню знаменитого певца «Я люблю тебя до слез».
Поклонники в пух и прах раскритиковали пение композитора. По их словам, он не попадал в ноты, не слышал музыку и голос его был чрезмерно «пропитым». «Талант был и тот пропил!», - заявляют злопыхатели Николаева. В комментариях нашлось много хейтеров Игоря, которые не оценили его интерпретации песни и поспешили заявить об этом во всеуслышание. Они заявили, что музыкант совершенно разучился петь и своим выступлением только опозорил автора и исполнителя данной композиции. Стоит отметить, что многие негативные комментарии в свою сторону композитор предпочел удалить.
Алкогольная зависимость, считают пользователи сети, является главной из проблем в жизни музыканта. Они уверены, что из-за пристрастия Николаева «к бутылке» страдает его семья – жена и маленькая дочь Вероника.