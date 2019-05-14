«Талант был и тот пропил!»: Фанаты осудили Николева за хриплый голос на свадьбе дочери Серова

Сегодня, 09:49 \\ Шоу-бизнес

Постоянное пьянство значительно сказалось на вокальных способностях музыканта, уверены поклонники.

Пользователи сети не первый день обсуждают вопрос алкогольной зависимости Игоря Николаева. Они считают, что композитор в последние годы очень часто стал «выпивать за любовь», что могло сильно отразиться на жизни его семьи и его самого.

В своем недавнем посте Instagram композитор поделился с фолловерами отрывком со свадьбы дочери Серова, где ему посчастливилось выступить. Публикация состояла из двух видеозаписей – на одной Николаев поздравлял молодых, а на второй – исполнял песню знаменитого певца «Я люблю тебя до слез».

Поклонники в пух и прах раскритиковали пение композитора. По их словам, он не попадал в ноты, не слышал музыку и голос его был чрезмерно «пропитым». «Талант был и тот пропил!», - заявляют злопыхатели Николаева. В комментариях нашлось много хейтеров Игоря, которые не оценили его интерпретации песни и поспешили заявить об этом во всеуслышание. Они заявили, что музыкант совершенно разучился петь и своим выступлением только опозорил автора и исполнителя данной композиции. Стоит отметить, что многие негативные комментарии в свою сторону композитор предпочел удалить.

Алкогольная зависимость, считают пользователи сети, является главной из проблем в жизни музыканта. Они уверены, что из-за пристрастия Николаева «к бутылке» страдает его семья – жена и маленькая дочь Вероника.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Кирсанова
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Закат карьеры близок? Концерт Бузовой был сорван из-за отсутствия зрителей

300 людей – потолок, видимо, фонограмма Ольги совсем перестала радовать россиян.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

Пьянка вышла боком? Прилучный продает дом из-за развода с женой - сеть

Нежелание делить совместно нажитое имущество могло послужить причиной для скорейшего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ