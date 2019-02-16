Дожилась - рекламирует секонд-хэнд. Решетова пытается выживать без денег Тимати

Видимо, модель хочет избавиться от клейма «содержанка», а потому начала зарабатывать так, как получается.

Модель Анастасия Решетова и Тимати состоят в отношениях уже несколько лет, пока они не узаконили отношения и не завели общего ребенка. Возможно, из-за нежелания Насти рожать мать музыканта Симона Юнусова слегка недолюбливает потенциальную невестку. И, действительно, Решетову многие пользователи Сети считают всего лишь «содержанкой», как и многих других моделей, что, наверняка, неприятно возлюбленной репера. В последнее время Настя все больше размещает в своем аккаунте в соцсети рекламы, а, следовательно, больше денег с нее получает. Недавно Решетова дожилась до прежде немыслимого для себя – теперь она рекламирует секонд-хэнд.

Не исключено, что усиленные попытки заработать обусловлены тем, что Анастасия отказалась от денег Тимати, и сейчас пытается выживать без них. Сложно ли это делать Решетовой, на которую сейчас подписаны 2,4 млн человек в соцсети и реклама у которой, наверняка, стоит не одну сотню тысяч рублей? Наверно, сложно, ведь из-за шикарной жизни с Тимати у Насти могли увеличиться ее запросы и траты. Впрочем, свои деньги она, скорее всего, будет экономить лучше, чем чужие.