Пригрела альфонса на груди? Тарзан может выспросить у Королёвой дорогой электромобиль

Сегодня, 18:30 \\ Шоу-бизнес

Машина Tesla люкс-класса запала в душу стриптизеру. Не исключено, что расплачиваться за нее будет Наташа.

«Вот так должна выглядеть моя будущая машина», – именно с этих слов начался новый видеоролик Сергея Глушко в социальной сети. Тарзан был впечатлен, когда увидел в салоне новую модель электромашины Tesla и сразу захотел хотя бы в ней посидеть. Главное преимущество автомобилей этого класса состоит в том, что они не потребляют бензин, а заряжаются электроэнергией. Не зря их называют космическим транспортом или машинами из будущего.

Естественно, цена на Tesla тоже космическая. Новые модели стоят от 10 миллионов рублей и выше. Далеко не каждый может позволить себе это удовольствие, и Глушко пока что о нем только мечтает.

Тарзан может выспросить у Королёвой дорогой электромобиль, ведь на протяжении всего видео «прозрачно» намекал, насколько сильно ему понравился автомобиль. Скорее всего, певица зарабатывает больше мужа, ведь постоянно ездит с гастролями по России и даже за границу. Если эти намеки действительно предназначались Наталье, то, возможно, вскоре ее ждут нежданные растраты. Неужели она пригрела альфонса на груди? Чтобы это выяснить, остается ждать, появится ли у мужчины желанный транспорт.

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Автор - Александра Рождественская
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