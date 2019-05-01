Повторяет ошибки Алсу? Анжелика Варум использует для пиара семейные связи

Певица возмутила подписчиков своим желанием угодить супругу.

После скандала вокруг победы в «Голосе» Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, вопрос использования семейных связей ради пиара в российском шоу-бизнесе стоит довольно остро. Не удержалась от соблазна и Анжелика Варум, которая решила поднять рейтинг супруга, используя своих подписчиков в социальных сетях.

Певица ненавязчиво прорекламировала новый трек супруга на своей официальной странице в Instagram, рассказав про трудности творчества и жизни в 90-х. Скорее всего, Анжелика повторяет ошибки Алсу: она написала пост только ради того, чтобы угодить Агутину и «раскрутить» его новый хит. Ведь, несмотря на актуальность темы, клип за три дня набрал очень небольшое количество просмотров на Youtube, как для звезды такого масштаба. Для сравнения: у новой песни «В 90-х» – менее 225 тыс. просмотров, а у хита «Я тебя не вижу», который тоже вышел совсем недавно – более 2,5 миллионов.

Подписчики в социальных сетях были возмущены тем, что Варум изначально исказила концепцию «перестройки», назвав её трудным периодом и «глотком свободы после 70-летнего рабства», ведь для многих «рабство» продолжается и по сегодняшний день.