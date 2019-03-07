«Дома-2» мало? Орлова может «подсидеть» Кудрявцеву ради карьеры на НТВ

Сегодня, 15:17 \\ Шоу-бизнес

Затянувшийся отпуск Леры может стоить ведущей рабочего места на телевидение.

 Как известно, карьера Ольги Орловой в роли ведущей началась ещё в 2017 году с приходом на «Дом-2». Тогда, вероятно, по поручению экс-супруга Александра Карманова, владельца компании, что занимается созданием «телестройки» с 2014 года, Ольгу взяли на работу. Но, судя по всему, «Дома-2» новоиспечённой ведущей уже стало мало и Ольга намеривается покорить другие телеканалы, не без помощи состоятельных «близких». Так, в соцсети Орлова опубликовала пост, где похвасталась временной «подработкой» в программе «Звезды сошлись».

 Как известно, Лера Кудрявцева наслаждается сейчас семейным отпуском заграницей и подменить на шоу близкую подругу решилась Орлова. Примечательно, что ведущая о «подработке» говорит не без прикрытого энтузиазма. Не исключено, что Орлова даже может «подсидеть» Кудрявцеву ради карьеры на НТВ, ведь звездой ТНТ Оля считает себя уже на полных правах. И всё бы ничего, вот только в погоне за деньгами и карьерой Оле даже подруга может оказаться не помехой.

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Автор - Лера Тихомирова
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