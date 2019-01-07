Алексей Купин из «Дома-2» пристрастился к уколам красоты

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Молодой участник из «Дома-2» Алексей Купин пристрастился делать уколы красоты. Недавно он рассказал о свое визите к косметологу, у которого избавился от мимических морщин на лбу. Пользователи Сети предполагают, что мужчина также мог увеличить губы.


 

 В своем аккаунте Инстаграма Алексей Купин рассказал, что регулярно посещает косметолога. К специалисту он обращается, чтобы поддерживать кожу лица в идеальном состоянии. Однако подписчики звезды «Дома-2» не оценили пристрастия Купина к инъекциям красоты.

«Дожились, мужики - мордашки марафетят, а женщины – деньги зарабатывают )»; «Разочаровал»; «Брови ещё себе нарисуй», - пишут в комментариях к фото Купина интернет-пользователи.

 май 2019/декабрь 2018

Однако некоторые поклонники Алексея Купина в связи с открывшейся любовью звезды «Дома-2» к уколам красоты заподозрили, что он посещает косметолога не только для того, чтобы привести кожу к идеалу.

В Сети высказывают догадки на тот счет, что Купин увеличил себе губы. Телезрители отмечают, что недавно и без того пухлые губы участника телестройки заметно увеличились в размерах.

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Автор - Мария Титова
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