А как же «Голос»? Group-IB заявила, что система отбора победителя проекта «Голос. Дети» — не совершенна для голосования

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков рассказал о том, что он считает не совершенной систему определения лучшего участника вокального конкурса «Голос. Дети». Стоит напомнить, что зрители в массовом порядке раскритиковали финал шестого сезона шоу, заявив, что Микелла Абрамова (дочь Алсу) победила подозрительно, ведь ей удалось набрать аномальное количество голосов (56,5%).

В четверг, 16 мая Первый канал заявил, что он отменяет итоги конкурса, и победитель будет назван в прямом эфире 24 мая, когда пройдет отдельный специальный выпуск проекта. Об этом проинформировало ТАСС.

Компания Group-IB занимается по просьбе Первого канала расследованием хода зрительского голосования. В своем комментарии Илья Сачков заявил, что он считает всю систему голосования на Первом канале в проекте «Голос.Дети» несовершенной и видит в ней множество способ ее обхода, что ставит под сомнение результаты всех сезонов проекта в принципе.