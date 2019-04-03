Виновата любовница? Лазарев по прогнозам букмекеров «скатился» до 7 места

Выступление артиста во втором полуфинале «Евровидения», похоже, оказалось провальным.

Вчера в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». Свою композицию Scream наконец-то представил Сергей Лазарев, который выступил под 13-м номером. Несчастливое число не помешало исполнителю пройти в финал конкурса.

Стоит отметить, что после первой репетиции букмекеры прогнозировали Лазареву второе место. Однако уже сегодня артист «скатился» до 7 места. По прогнозам букмекеров подопечный Филиппа Киркорова не попадает даже в пятерку финалистов. В тройке лидеров оказались Нидерланды, Австралия и Швеция. У Лазарева же, по мнению букмекеров, есть всего лишь 5% шансов на победу.

После второго полуфинала прогнозы изменились кардинально, особенно для Лазарева. Причин, по которым Сергей мог «скатится» в рейтинге, может быть несколько. Вполне возможно, выступление артиста не впечатлило публику. Судя по всему, на репетициях исполнитель выступал намного лучше, поэтому и был на втором месте.

Не исключено, что во всем виновата любовница. По слухам, Лазарев закрутил роман со своей бэк-вокалисткой. Если это на самом деле так, то, вероятно, любовная интрижка помешала исполнителю как следует подготовиться к конкурсу – Лазарев был больше, похоже, увлечен новой пассией. Кроме того, известно, что Сергей накануне полуфинала простудил шею от кондиционеров. Вполне возможно, певец не выздоровел до конца, что и могло стать причиной провального выступления. Стоит отметить, что в 2016 году Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение». Если певец действительно окажется на 7 месте, это станет настоящим позором для него. Вероятно, после проигрыша артист больше никогда не захочет принимать участие в конкурсе, а Киркоров разочаруется в нем окончательно.