«Зачем дочечку свою подставили?» - Солнцев назвал семью Алсу «рассадником бубонной чумы»

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» вынес свой «приговор» после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети».

 Знаменитости разной значимости и величины начали всё активнее комментировать отмену результатов шоу «Голос. Дети», и среди этих звезд оказался экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. В новом видео, опубликованном в Сети, шоумен «вынес приговор лживой семейке Алсу».

Солнцев уверен, что после того, как победу Микеллы Абрамовой аннулировали, не осталось никаких сомнений в том, что ее семья приложила руку к первенству девочки. «Вы вообще что такое? Вы зачем так дочечку свою красивую подставили? Кто был тот умник, который подсказал вам так люто *****? Кланяйтесь этому человеку в ножки теперь до конца вашей никчемной жизни», - эмоционально продекламировал Солнцев.

Далее Рустам удивлялся наглости того, как знаменитая семья хотела обойти правила благодаря своему влиятельному статусу в обществе. Солнцев назвал семью Алсу «рассадником бубонной чумы африканских свиней», и признался, что у его с родственниками Абрамовой связана «своя личная история». «Я еще 12 лет назад знал, что вы непорядочные люди», - сказал Солнцев, но не уточнил, что именно это была за история.

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Автор - Твардовская Нина
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