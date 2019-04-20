Тимати запретил? Решетова прячет округлившийся живот

Сегодня, 11:15 \\ Шоу-бизнес

Девушка Тимати уже давно не показывает фотографии своей фигуры. Вероятно, она вынуждена делать вид, что не беременна.

Тимати уже несколько лет встречается с моделью Анастасией Решетовой, но у них до сих пор нет совместного ребенка. Не так давно подписчики начали замечать округлившийся живот Анастасии и активно писать об этом комментарии под каждой фотографией в ее блоге Instagram. В данный момент Решетова скрыла возможность комментирования ее публикаций. В последнее время модель особо не хвастается фотографиями в полный рост, а на тех, которые все же публикует, живот постоянно прикрыт.

Фолловеры Решетовой замечают ее изменения и считают, что она ждет ребенка. Но никто не понимает, зачем Анастасия так активно скрывает свою «беременность». Возможно, Тимати запрещает возлюбленной распространяться о своем положении. Многие знаменитости скрывают свою беременность до самых родов. Так некоторые будущие родители поддаются суевериям и не хотят, чтобы их малыша сглазили, а другие попросту не хотят привлекать к себе и своему положению лишнее внимание, это может вызвать лишние негативные эмоции.

У Тимати уже есть дочь от модели Алены Шишковой, но многие мужчины мечтают о появлении на свет сына. Поэтому неудивительно, если Тимати пытается уберечь Анастасию от переживаний, ведь Решетова может родить ему будущего наследника, а стрессы имеют свойство пагубно сказываться на здоровье матери и малыша.

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Автор - Анастасия Соколова
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Тимати запретил? Решетова прячет округлившийся живот

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