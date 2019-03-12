«Универ» чуть не развел их: Анна Хилькевич поделилась подробностями личной жизни

Семья актрисы переживала сложный период отношений.

Анна Хилькевич дала интервью Ирине Шихман, в котором рассказала, как она устала от однобокого образа Маши из «Универа». Инфантильная, глупая красавица-блондинка – такой образ запомнился зрителям.

«Я после Универа поставила на себе крест. Точнее, они поставили на мне крест, как на артистке. С окончания Универа должно пройти большое времени, я должна перейти из этого амплуа в более возрастное. Тогда меня начнут воспринимать по-другому. Но пока я нахожусь в том же визуальном состоянии, то меня и будут воспринимать как Машу Белову», - сказала актриса. Хилькевич подметила, что знала, на что шла, когда соглашалась на участие в сериале «Универ». Так же Анна рассказала о личной жизни, что с появлением второй дочки, она долго не могла привыкнуть к быстрому ритму жизни. Семейные хлопоты превратились в сложный квест. Анна даже подумывала о расторжении брака с Артуром Волковым. На данный момент в Instagram Анны можно увидеть нежные, семейные фотографии наполненные любовью и идиллией.

Как оказалось, мир царил не всегда в их семье. После рождения второго ребенка, хлопот появилось больше, и Анна не замечала, как скоротечно бежит время, а хлопоты превращались в проблемы. Отношения с любимым мужчиной стали обостряться. Актриса рассказала, что они с мужем постоянно ругались, она не могла справиться с двумя детьми, старшая дочка ревновала к малышке, а Артур с этим справиться не мог, и при этом Анна должна была ехать на съемки. Похоже, что Анне на тот момент карьера была важнее, чем муж. Ведь съемки «Универа» заняли практически все свободное время Анны. Так же, ссоры возникали из-за того, что актриса зарабатывала больше своего мужа. Видимо, Артура, как мужчину очень цепляло, что он зарабатывает меньше. На данный момент, по словам Марии, в семье нашли компромисс и наняли двух нянь для детей. Каждый занимается своим делом.