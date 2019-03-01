Закон в поддержку патриархата: Эмили Ратаковски обнажилась против запрета абортов

Сегодня, 10:02 \\ Шоу-бизнес

 7 мая в штате Джорджия губернатор Брайан Кемп подписал «закон о сердцебиении», запрещающий женщинам делать аборт на сроке больше, чем шесть недель. Документ не получил ожидаемой поддержки, на решение негативно отреагировали многие звезды.

 

Знаменитая модель Эмили Ратаковски решила поддержать волну протестов своим откровенным фото в Instagram. Она предстала перед камерой в полностью обнаженном виде, прикрываясь лишь цветком. К посту модель добавила сообщение, в котором выразила свое мнение о скандальном законе.

"На этой неделе 25 старых мужчин проголосовали за запрет на аборт в Алабаме даже в случаях инцеста и изнасилования. Эти люди при власти навязывают свою волю женщинам, чтобы поддерживать патриархат и увековечивать промышленный комплекс тюрем. Так они не дают женщинам с низкими экономическими возможностями иметь право выбора: рожать или нет... Это касается социального класса и расы и является прямым нападением на фундаментальные права человека, которых заслуживают женщины в США. Наши тела – это наш выбор", – заявила Эмили Ратаковски.

Фотография модели стала одним из многочисленных выступлений против резонансного закона. Ратаковски призвала женщин, разрушить стереотипы и ограничения, касающиеся женского пола.

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