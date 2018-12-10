Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма "Рокетмен"

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.

В день показа трейлера по красной дорожке в Каннах прошлись режисеёр фильма и сам музыкант Элтон Джон. К сожалению, британскому музыканту уже исполнилось 72 года и в прошлом году он пережил серьёзную операцию на колене, по этому сэр Элтон не смог подняться по ступням в дворец фестиваля и сильно хромал на красной дорожке.

Ранее музыкант объявил, что уходит с большой сцены в 2021 году после того как завершит своё последнее турне по миру.

Кинокартина «Рокетмен» будет показана зрителям вне основной конкурсной программы кинофестиваля. Как заметили кинокритики, продемонстрированный трейлер сильно напоминал по духу «Богемскую Рапсодию», как оказалось над новым фильмом частично работали те же специалисты, что сняли фильм о Фредди Меркьюри.

Непосредственно фильм повестует о жизни Элтона Джона, от его становления, когда артиста ещё звали Реджиналд Дуайт, до его фантастического взлёта и тяжелого периода в жизни, когда он употреблял наркотики. Также фильм много расскажет о сексуальной ориентации музыканта и его личной жизни. История будет подана нестандартно и с множеством музыкальных номеров.

Премьера «Рокетмена» в России запланирована на 6 июня этого года.



