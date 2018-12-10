Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма "Рокетмен"

Сегодня, 07:10 \\ Шоу-бизнес

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера &laquo;Рокетмен&raquo;, картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.

 

В день показа трейлера по красной дорожке в Каннах прошлись режисеёр фильма и сам музыкант Элтон Джон. К сожалению, британскому музыканту уже исполнилось 72 года и в прошлом году он пережил серьёзную операцию на колене, по этому сэр Элтон не смог подняться по ступням в дворец фестиваля и сильно хромал на красной дорожке.

Ранее музыкант объявил, что уходит с большой сцены в 2021 году после того как завершит своё последнее турне по миру.

Кинокартина &laquo;Рокетмен&raquo; будет показана зрителям вне основной конкурсной программы кинофестиваля. Как заметили кинокритики, продемонстрированный трейлер сильно напоминал по духу &laquo;Богемскую Рапсодию&raquo;, как оказалось над новым фильмом частично работали те же специалисты, что сняли фильм о Фредди Меркьюри.

Непосредственно фильм повестует о жизни Элтона Джона, от его становления, когда артиста ещё звали Реджиналд Дуайт, до его фантастического взлёта и тяжелого периода в жизни, когда он употреблял наркотики. Также фильм много расскажет о сексуальной ориентации музыканта и его личной жизни. История будет подана нестандартно и с множеством музыкальных номеров.

Премьера &laquo;Рокетмена&raquo; в России запланирована на 6 июня этого года.


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