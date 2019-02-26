Шакира одержала победу в суде

Сегодня, 06:57 \\ Шоу-бизнес

Обвинения в плагиате потерпели крах – певица доказала, что не воровала для своих песен чужую музыку и текст.

 

Напомним, что инцидент произошёл из-за песни «La bicicleta», исполнительницей которой является Шакира. В суд на певицу заявил кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. Он уверен в том, что в тексте песни были использованы фрагменты из его композиции «Yo te quiero tanto», которую он создал 22 года назад.

На слушаньях Арбитражным судом Мадрида было подробное рассмотрение деталей дела. Суд пришёл к выводу о том, что композиции двух авторов абсолютно отличаются друг от друга, заявив, что в текст песен совпадают лишь 4 слова, в мелодии совпадений выявлено не было.

Соответственно, Ливан Кастальяно Вальдес не смог доказать своих обвинений, а колумбийская певица была признана невиновной в плагиате.

При этом, скандальный клип Шакиры за короткое время набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Напомним, что ранее в отношении певицы было возбуждено дело о неуплате налогов за два года. Её подозревают в шести преступлениях, связанных с неуплатой подоходного налога и налога на имущество общей сложностью 14 миллионов евро.

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