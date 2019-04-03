Материнская любовь: Напутствия мамы помогли Лазареву выйти в финал на Евровидении

Прямо во время выступления в полуфинале Валентина сказала, что вся мощь и сила ее энергии будет рядом с сыном, хотя свою семью певец не повез в Израиль.

Несмотря на весь скепсис, относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживали его в этот сложный период.

В то время, когда Лазарев выступал с композицией «Scream» в полуфинале его мама Валентина Лазарева написала: «Пусть вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь будет рядышком с тобой в ответственную минуту». Видимо, напутствия мамы помогли певцу выйти в финал европейского конкурса песен, и все ее переживания оказались напрасны.

Однако, многие считали композицию провальной и что в финал с ней точно не пройти. В сети даже заметили, что наставник и соавтор песни Филипп Киркоров проводит свое время с семьей и друзьями, а не со своим подопечным в канун полуфинала «Евровидения-2019». Но впоследствии Филипп Бедросович ни на шаг не отходил от Сергея, так как по совместительству является ее и его продюсером.

К счастью, для поклонников Сергея Лазарева весь скепсис в его сторону не подтвердился. Хотя даже сам Лазарев заявлял, что его участие в этом году никак не относится к реваншу после фиаско, которое он потерпел на прошлом конкурсе песен в Стокгольме в 2016 году.