Ошибки молодости? Опухоль горла у Газманова могла появиться из-за курения

Певец давно бросил пагубную привычку, но последствия могли проявиться спустя много лет.

Недавно Олег Газманов принял участие в съемках программы «Секрет на миллион», ведущей которого была Лера Кудрявцева. Неожиданно для всех, певец разоткровенничался. Оказалось, что несколько лет назад у него обнаружили рак гортани, и эта новость стала для него настоящим потрясением. О своей тяжелой болезни он ни разу не упоминал ранее, поэтому поклонники были потрясены не меньше, чем он сам. Особое внимание он уделил лечению. По его словам, жена Марина и дети все время были рядом и помогли справиться с проблемой.

Не исключено, что опухоль горла у Газманова могла появиться из-за курения. Ранее артист злоупотреблял табаком, но впоследствии бросил и стал активно заниматься спортом. Может быть, ошибки прошлого плачевно отразились на организме артиста только через несколько лет, ведь рак гортани нередко возникает именно из-за курения. Кроме того, в зоне риска находятся люди, которые подвержены длительной речевой нагрузке, и старше 60 лет. Газманов как раз попадает под эти критерии по всем неблагоприятным факторам.