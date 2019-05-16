Алсу научила? Лазарев попытается выиграть «Евровидение» за счёт пиара

Продуманный план и страх перед поражением могли вынудить артиста «усилить» агитацию в преддверии конкурса.

Уже несколько месяцев идёт тщательная подготовка к выступлению Сергея Лазарева на «Евровидении»: долгие репетиции, спецэффекты и съёмки. На протяжении всей недели артист в компании наставника Филиппа Киркорова делится с фанатами закулисной жизнью конкурса. Так, вчера с финальной репетиции Сергей похвастался «декором» гримёрки. Как оказалось, конкурсанты из Литвы обозначили гримёрку артиста крупным плакатом. В свою очередь, пиар-менеджер Лазарева решил «уделать» конкурента, развесив десятки фотографий Лазарева вдоль всей стены.

Очевидно, за такой маленькой игрой может скрываться продуманный план для победы в конкурсе. Не исключено, что Лазарев попытается выиграть «Евровидение» за счёт пиара. Ведь, ни для кого не секрет, без колоссальной поддержки Сергею едва выиграть за счёт завышенных ожиданий к конкурсанту из-за прошлого поражения. К тому же, наставник представителя РФ Филипп Киркоров безустанно агитирует в интервью за поддержку артиста. Предполагается,что идею такой сильной пиар-кампании певец позаимствовал у коллеги Алсу, дочь которой скандально победила в проекте «Голос.Дети» с разницей в 50% голосов благодаря качественной рекламе и звёздной поддержке. Артистка буквально научила многих исполнителей - данные не главное, важно лишь правильное продвижение.