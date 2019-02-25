Елена Малышева решила «раскрутить» своего сына и подзаработать на чужих детях

Телеведущая «Первого канала» советует лечить детей из обычных семей в институте, в котором работает ее старший сын. Многие семьи не могут себе позволить такое дорогостоящее лечение, но доктора медицинских наук это не смущает.

Елена Малышева часто дает подписчикам советы в своем Instagram-аккаунте. В большинстве случаях знаменитая телеведущая рекомендует обращаться за лечением в ее клинику. У ее подписчиков это неоднократно вызывало шквал агрессии. Ведь далеко не каждая семья может обратиться за лечением в столь дорогое медицинское учреждение.

Сейчас помимо рекламирования собственного медицинского центра Малышева решила «раскрутить» Научно-Исследовательский Институт глазных болезней имени Гельмгольца, в котором работает ее старший сын Юрий. В Instagram-аккаунт телеведущей поступил вопрос от многодетной матери из региона. Женщина попросила Елену Васильевну посоветовать детского нейроофтальмолога. У ее 10-летнего сына эпилепсия и частичная атрофия зрительного нерва. Малышева посоветовала многодетной матери обратиться в ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца.

В Научно-Исследовательский Институт глазных болезней имени Гельмгольца достаточно дорогостоящее лечение, которые вряд ли может себе позволить обычная многодетная семья. Люди обращаются к телеведущей в надежде на помощь. Очевидно, Малышева решила устроить семейный бизнес и просто подзаработать на чужих детях.