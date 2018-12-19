Казался идеальным мужчиной! Сергей Безруков спит с замужними женщинами

Сегодня, 04:16 \\ Шоу-бизнес

Об этом рассказала коллега актера. Актер, вероятно, и сам не знает сколько детей у него есть, отметила она.

Как сообщает Instagram-группа Gavrilovnak1, известный российский актер Сергей Безруков «не пропускает ни одной юбки». С 2016 года Сергей женат на режиссере Анне Матисон. По слухам из сети, Анна шантажировала Сергея своей беременностью и только именно поэтому Безруков решил женится во второй раз.

Как сообщает коллега по сцене Безрукова: «Работа с ним на съемках «Мамы» и «Золото». Он всегда был ***** со сперматоксикозом. Тащил к себе в кровать всех – актрис, художниц по костюмам, ассистенток, «хлопушек». Он очень настойчивый, даже замужних баба затаскивал. Пусть девушки не удивляются про детей на стороне – их гораздо больше, скорее всего, учитывая сколько баб через него проходило. Но звездной болезни у него нет, это единственный плюс. Наоборот, всех к себе располагает, делится кинокормом с самой симпатичной актрисой/ассистенткой, отвозит ее куда-то с площадки… И слухи всегда за ним такие шли. Со времен сотрудничества с Табаковым. Очень много женщин говорят, что от него у них дети, но признал лишь двоих (от любовницы из Питера, с которой жил почти 3 года). А про брак с Маттисон, в киношной среде наслышаны, что она его шантажировала беременностью».

Коллега пожелала остаться анонимным информатором, дабы не навредить своей карьере. Многие поклонницы Безрукова не ожидали такого откровения, ведь актер казался им идеальным мужчиной. Он настолько сильно располагал к себе зрителя своей душевностью и прозрачностью, что даже подумать нельзя было, что на самом деле он «большой сердцеед». Каково супруге жить с заядлым ловеласом, конечно же она не расскажет.

Ведь в большинстве случае женщины сами покрывают измены своего супруга, чтобы не потерять лицо, репутацию и не унижать себя. О том, что Сергей спит с замужними женщинами и ранее ходила информация в СМИ. Мужчина проявлял внимание на площадке к своим молодым коллегам по сцене.

Так, например, его романы связывают с Любовь Аксеновой, Агатой Муциенице, Наталей Рудовой. Все девушки более чем эффектные актрисы и, вполне вероятно, могли стать «жертвами» любвеобильного Сергея Безрукова.

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