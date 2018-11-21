Фонд кино отложил распределение субсидий из-за качества сценариев

В этом году, впервые за историю своего существования с 1995 года, Фонд кино объявил дополнительный конкурс работ, чтобы распределить остатки госсубсидий, предназначенных на развитие отечественного кинематографа. По словам директора Фонда кино, остаток нераспределённых средств составляет практически 400 миллионов рублей.

Необходимость в дополнительном конкурсе возникла в связи с очень низким качеством проектов, предоставленных кинокомпаниями. По заверениям экспертов, представленные на конкурс сценарии не завоевали бы внимание зрителей, следовательно, не вышили бы в прокат, что противоречит основной задачи фонда. Всего было отклонено порядка 18 заявок из 46-ти.

Повторный конкурс запланирован на сентябрь этого года. К этому времени не прошедшие проекты с высоким потенциалом будут исправлены и доработаны, также появятся новые сценарии.

В этом году на создание кинофильмов распределяли практически три миллиарда рублей. Половина этой суммы была распределена между 11 фильмами 9 компаний, зарекомендовавших себя в прошлом.

Также в течение двух месяцев пройдет конкурс по отбору организаций, которые займутся продвижением российского кино и анимации за рубеж.



