Фонд кино отложил распределение субсидий из-за качества сценариев

Сегодня, 02:56 \\ Шоу-бизнес

В этом году, впервые за историю своего существования с 1995 года, Фонд кино объявил дополнительный конкурс работ, чтобы распределить остатки госсубсидий, предназначенных на развитие отечественного кинематографа. По словам директора Фонда кино, остаток нераспределённых средств составляет практически 400 миллионов рублей.

 

Необходимость в дополнительном конкурсе возникла в связи с очень низким качеством проектов, предоставленных кинокомпаниями. По заверениям экспертов, представленные на конкурс сценарии не завоевали бы внимание зрителей, следовательно, не вышили бы в прокат, что противоречит основной задачи фонда. Всего было отклонено порядка 18 заявок из 46-ти.

Повторный конкурс запланирован на сентябрь этого года. К этому времени не прошедшие проекты с высоким потенциалом будут исправлены и доработаны, также появятся новые сценарии.

В этом году на создание кинофильмов распределяли практически три миллиарда рублей. Половина этой суммы была распределена между 11 фильмами 9 компаний, зарекомендовавших себя в прошлом.

Также в течение двух месяцев пройдет конкурс по отбору организаций, которые займутся продвижением российского кино и анимации за рубеж.


Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ