Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Вчера, 23:13 \\ Шоу-бизнес

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Многие малыши позавидовали бы детству Лизы и Гарри Галкиных. Казалось бы, у детей есть всё: разнообразные игрушки, лучшие воспитатели, простор и свежий воздух. Но, скорее всего, точно также эти звёздные наследники завидуют своим «простым смертным» одногодкам. Ведь, несмотря на весь комфорт, созданный для воспитания детей, они лишены самого главного – общения.

Лиза и Гарри растут на закрытой территории, огражденные от мира и простой жизни, хоть и в замке. Особенно чувствует на себе недостаток внимания девочка. Проблема в том, что ей остро не хватает не только игр с подругами, но и простых разговоров с матерью, которая, в силу возраста и занятости, не может уделять ребёнку нужного времени. Поэтому Лиза придумала оригинальное «спасение от одиночества»: она, словно настоящая сказочная принцесса, разговаривает не с родителями, а с птичками. Оригинальный способ общения малышка придумала «уйдя в себя» и подавая сигналы синичкам с помощью скрипа руля и отслеживания реакции птиц. Такое поведение дочери удивило и насторожило самого Галкина и, теперь, вероятно, он поймёт, насколько для его детей важно живое общение.

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Автор - Балог Анна
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Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

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