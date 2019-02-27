«Поцелованный Господом» – Фанаты обожествляют Николаева за гениальное «Малиновое вино»

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Даже спустя десятилетия после начала карьеры певец остается для многих гением музыки.

Недавно Игорь Николаев выставил на своей странице в Instagram видеоотчет с его концерта в городе Россошь. Примечательно, что в зале был аншлаг, и под конец мероприятия все зрители бурно аплодировали своему кумиру. Многие из них оставили восторженные комментарии под постом Николаева. Фанаты обожествляют его за гениальное «Малиновое вино», зовут в свои города, страны и называют «самородком».

«Поцелованный Господом», – именно такие слова подобрали поклонники, чтобы охарактеризовать композитора. Сам Николаев был не меньше благодарен публике за теплую встречу и «прекрасное пение всем залом». Видимо, возможные проблемы в семье никак не отражаются на его работе. Не так давно его супруга пожаловалась в своем микро-блоге, что не может перечить своему мужу. Скорее всего, пара переживает не лучшие времена, но Николай все равно продолжает покорять сердца поклонниц.

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Автор - Александра Рождественская
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