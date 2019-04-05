Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в «Домашнем аресте».

Ранее новостное агентство «ВладТайм» сообщало, что карьера Семёна Слепакова может прерваться после выхода сериала «Домашний арест». В работе жёстко высмеиваются политики-коррупционеры. Действительно, несмотря на многочисленные премии и высокие оценки критиков, выпуск многосерийного фильма ограничился первым сезоном.

Слепаков, раз уже принял вызов, решил идти до последнего и продолжить творчество, которое может иметь трагический финал. На своей официальной странице в Instagram комик изъявил желание начать работу над новым сезоном проекта «Наша Раша», в котором пообещал показать «героев нашего времени», вспомнив имя депутата Госдумы Василия Власова. Вполне возможно, что после таких громких заявлений сценарист уже не отвертится от тщательной слежки органов и, если не отойдёт от темы политики, будет вынужден покинуть кинематограф.