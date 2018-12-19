Резко постаревший Газманов вызвал переполох среди фанатов

Возможные конфликты в семье могли стать причиной резкого ухудшения внешнего вида певца.

Родион Газманов поделился с пользователями фотографией в Instagram со знаменитым отцом. Многие фанаты не узнали любимого певца, вечно молодой Олег Газманов резко постарел. На фотографии у певца тусклый, безжизненный взгляд, поседевшие волосы, впалые скулы, глубокие морщины. Все привыкли видеть Газманова вечно молодым, активным, в хорошей форме. Данной публикацией артист устроил переполох в комментариях на странице сына.

«Как быстро время летит! Какой же ты был молод! Жаль, что старость подкрадывается», «Ну почему, почему человек стареет?» - пишут фанаты Газманова старшего.

По его внешнему виду, можно подумать, что в его жизни что-то стряслось. Депрессия и стресс могут пагубно отразиться на внешнем облике человека. Возможно, у Газманова разладились отношения с молодой супругой. Марине Газмановой 50 лет, разница в возрасте у супругов 27 лет. В таком возрасте особо чувствуется разница в возрасте между супругами. Женщина в 50 лет ещё молодая, готовая на авантюры, а Олег Газманов, хоть и был всегда приверженцем спорта, но уже возраст не позволяет успевать за супругой. Возможно, дома возникают конфликты и недопонимания именно на этой почве.

Певец, в отличие от других звёзд шоу-бизнеса, не прибегает к услугам пластических хирургов, которые сейчас пользуются большим спросом. Он красиво стареет: не красит волосы, бороду не подкрашивает. Олег Газманов никогда не гнался за современными трендами и не старался переделать себя, чтобы выглядеть моложе. Правильное питание и спорт – всё, чем Олег Газманов занимается всю сознательную жизнь.