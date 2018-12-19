Резко постаревший Газманов вызвал переполох среди фанатов

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Возможные конфликты в семье могли стать причиной резкого ухудшения внешнего вида певца.

Родион Газманов поделился с пользователями фотографией в Instagram со знаменитым отцом. Многие фанаты не узнали любимого певца, вечно молодой Олег Газманов резко постарел. На фотографии у певца тусклый, безжизненный взгляд, поседевшие волосы, впалые скулы, глубокие морщины. Все привыкли видеть Газманова вечно молодым, активным, в хорошей форме. Данной публикацией артист устроил переполох в комментариях на странице сына.

«Как быстро время летит! Какой же ты был молод! Жаль, что старость подкрадывается», «Ну почему, почему человек стареет?» - пишут фанаты Газманова старшего.

По его внешнему виду, можно подумать, что в его жизни что-то стряслось. Депрессия и стресс могут пагубно отразиться на внешнем облике человека. Возможно, у Газманова разладились отношения с молодой супругой. Марине Газмановой 50 лет, разница в возрасте у супругов 27 лет. В таком возрасте особо чувствуется разница в возрасте между супругами. Женщина в 50 лет ещё молодая, готовая на авантюры, а Олег Газманов, хоть и был всегда приверженцем спорта, но уже возраст не позволяет успевать за супругой. Возможно, дома возникают конфликты и недопонимания именно на этой почве.

Певец, в отличие от других звёзд шоу-бизнеса, не прибегает к услугам пластических хирургов, которые сейчас пользуются большим спросом. Он красиво стареет: не красит волосы, бороду не подкрашивает. Олег Газманов никогда не гнался за современными трендами и не старался переделать себя, чтобы выглядеть моложе. Правильное питание и спорт – всё, чем Олег Газманов занимается всю сознательную жизнь.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Гончарова
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ