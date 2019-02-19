Клинику Малышевой могут закрыть из-за серьезных нарушений

В феврале 2019 года суд обязал Елену выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Неудовлетворенные пациенты инициируют повторную проверку и клинику закроют, если выявят новые нарушения.

Росздравнадзор обнаружил ряд нарушений в учреждении. В корпусах не было специализированного оборудования, один из врачей был нанят по договору возмездного оказания услуг и выполнения работ, что противоречит правилам. В документах также сказано, что данные нарушения могут стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью. Судя по всему, клинику Малышевой закроют из-за серьезных нарушений.

Вероятно, Росздравнадзор так просто не «отделается» от нарушителей. Пользователи сети уверены, что медицинский центр с такими серьезными нарушениями не имеет право на существование и из-за его несоблюдений правил будет принудительно закрыт.

Больше всего в данной ситуации поражает поведение самой Малышевой. В разговоре с одним из изданий она предпочла «отшутиться», насмехнувшись над размером штрафа и более не давала никаких комментариев. Ранее сообщалось, что нарушения Елена пообещала исправить, но денежное взыскание в размере 100 тыс. рублей ей никто не отменял.

Телеведущая регулярно рекламирует в своем Instagram медицинский центр. Стоит отметить, что отзывы посетителей клинике не оставляют желать лучшего. Большинство комментаторов оценивают обслуживание и лечение на ноль. Многие из них жалуются на некомпетентность врачей и завышенные цены.