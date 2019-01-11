Умерла известная американская телезвезда Эльза Паттон

Сегодня, 03:00 \\ Шоу-бизнес

В Минувший понедельник скоропостижно скончалась самая популярная жертва пластики последнего десятилетия − Эльза Паттон. Женщине было 84 года.

 

Здоровье звезды ухудшилось в феврале этого года из-за смерти мужа, с которым она прожила пятьдесят лет в законном браке.

Свою известность Паттон получила после того, как в 2011 году приняла участие в популярном американском реалити-шоу «Реальные домохозяйки Майами». В шоу она участвовала вместе с дочерью. Суть телепрограммы заключалась в наглядной демонстрации и рассказе о повседневной жизни обеспеченных дам.

Кроме съемок в реалити-шоу, Эльза стала популярна благодаря злоупотреблением походами к пластическим хирургам, превратив своё лицо в грубую маску. Она делала множественные подтяжки кожи, пластику бровей и век, а также ринопластику. Кроме того, звезда прибегла к помощи косметолога, сделав огромные губы филерами. Все эти хирургические вмешательства и инъекции изменили лицо Паттон до полной неузнаваемости. Но она всегда считала, что выглядит великолепно.

После окончания телепроекта, она часто появлялась на светских мероприятиях, давала интервью и с удовольствием участвовала в фотосъёмках.

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