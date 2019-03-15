Хватит экспериментов – Гагарина рискует провалить второй хит из-за неудачного образа

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Полина анонсировала новую песню, которая может вновь разочаровать фанатов.

В январе Полина Гагарина с треском провалила клип на свою новую песню «Меланхолия». Фанаты не поняли сюжет ролика и образ певицы, и раскритиковали ее резкий ритмичный стиль исполнения. Также поклонникам не понравилось, что Полина уподобилась не самым талантливым коллегам и начала раздеваться в ролике. Фанаты отметили, что несмотря на красоту и харизму главная сила и достоинство певицы – ее необычайный голос, а потому не следует позорить себя откровенными кадрами.

Гагарина обиделась на критику поклонников и оправдала свой провал стремлением самовыражаться в соответствии с состоянием души и осудила подписчиков за то, что они готовы воспринимать ее только в одном знакомом образе.

Судя по всему, предыдущий провал не стал для певицы уроком, ведь сегодня анонсируя скорую премьеру новой песни и клипа она вновь предстала в совершенно незнакомом, необычном для себя образе. На фото, видимо, со съемок, она запечатлена в лучах утреннего солнца сидя на диване в предельно откровенном золотистом комбинезоне. И хотя она выглядела очень трогательно и красиво, по мнению фанатов, похоже, она до сих пор в поисках себя.

Недавно поклонники призывали певицу: хватит экспериментов! Однако певица, похоже, не намерена сдаваться и сильно рискует провалить второй хит из-за неудачного образа. Видимо, она решила окончательно распрощаться с прежним «меланхоличным» и скромным образом, и снова будет удивлять поклонников рискуя карьерой и теряя аудиторию.

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Автор - Диана Минина
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