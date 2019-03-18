«Многодетная мать» - в Сети высмеяли слухи о «родившей» двойню Кабаевой

Фанаты сбились со счета при попытке выяснить, сколько теперь детей у гимнастки.

Сегодня интернет «пестрит» информацией о том, что Алина Кабаева тайно родила двойняшек-мальчиков. По информации СМИ, 36-летняя спортсменка, которую уже давно записали в любовницы президента Владимира Путина, 7 мая в очередной раз стала мамой. Однако данная информация всплыла на поверхность только сегодня. Ни Кабаева, ни ее представители не дают комментарии по этому поводу. По словам инсайдеров, роды проходили в московском центре акушерства и гинекологии, где гимнастке обеспечили охрану и ради секретности родов освободили для нее весь этаж.

В Сети пользователи уже активно обсуждают главную новость дня, при этом многие попросту не верят в случившееся. Фолловеры высмеяли слухи о «родившей» двойню Кабаевой. Ни для кого не секрет, что Алина не разглашает сведения о своей личной жизни. Гимнастка иногда полностью отрицает наличие детей, однако, однако, если верить слухам, Кабаева воспитывает двух сыновей. Судя по свежей информации, теперь у нее четверо наследников – все мальчики.

Хотя в сети некоторые пользователи выдвигают еще одну версию – гимнастка является многодетной матерью, ведь по слухам у нее уже 5 детей. Однако многие лишь смеются над подобными новостями – фолловеры не верят, что Кабаева может быть мамой такого количества детей. «Интересно, сколько теперь у нее детей?», «Прямо многодетная мать!», – смеются интернет-комментаторы.