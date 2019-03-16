«Ножка стула расплылась»: Фанаты «спалили» фотошоп ног Хилькевич

Неужели полнота может довести до развода? Спорт, видимо, не помогает молодой маме вернуться в форму.

Популярная актриса, больше известная из сериала «Универ. Новая общага», Анна Хилькевич поделилась новой фотографией в своём профиле Instagram свежей фотографией с детьми на радость фанатам. Однако лица девочек отвёрнуты от камеры.

Многие фанаты позитивно отреагировали на фотографию, но были и те, кто обратил внмание на использование фотошопа девушкой. «Аня, вы так профотошопили ноги, что ножка стула расплылась», - написал пользователь в комментариях.

По словам актрисы, она часто занимается спортом – это неотъемлемая часть её жизни. Супруг Анны также часто занимается спортом и всегда следит за своим внешним видом. После двух родов Хилькевич осталась с хорошей фигурой, которую она публикует в сеть. Неужели все фото с фигурой девушки отфотошоплены до неузнаваемости.

Вполне вероятно, что спорт не помогает актрисе вернуть прежние параметры, ведь актрису ни один раз обвиняли бдительные фанаты в использовании фоторедакторов, а на видео она всегда старается прикрывать своё тело. Если это окажется правдой, то супруг Анны вполне может покинуть семью ради новой девушки «в форме».

Важно отметить, что в истории шоу-бизнеса можно часто встретить случаи, когда девушек бросали после родов ради новых стройных и красивых моделей, потому что жёны не могли вернуться в свою прежнюю форму. Впрочем, этому могут служить и другие причины.



