Ни первая, не последняя. Петросян не переживает из-за «расставания» с молодой любовницей

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

73-летний юморист радуется жизни в любых ее проявлениях и не ищет повода для грусти.

 В прошлом году новость о разводе юмориста Евгения Петросяна с Еленой Степаненко из-за молодой любовницы взбудоражила общественность не на шутку. «Седина в бороду, бес в ребро», - говорили об артисте поклонники, а там уж кто осуждал Евгения Вагановича, а кто и завидовал. Но вот, шумиха улеглась, все наконец-то ставили юмориста в покое, однако тут же заметили странную деталь – Татьяна Брухунова, которую считают любовницей артиста, почему-то отдыхает вдали от него и совсем одна. Из-за этого и прошел слух, что Петросян расстался с новой избранницей.

 Однако если догадки верны, то по 73-летнему юмористу не скажешь, что переживает из-за «расставания» с молодой любовницей. «Завтра понедельник! Пора за работу! А иначе что же? Солнце не встанет, птицы не запоют, жизни не будет. Да здравствует Жизнь!» - пишет артист на своей странице в соцсети. Судя по всему, Евгений Ваганович радуется жизни во всех ее проявлениях, а если любовница ушла, то комик не печалится. В конце концов, ни она первая, не она последняя, найдутся и другие девушки вроде нее, а Петросян правильно делает, что не зацикливается на возможных проблемах.

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Автор - Твардовская Нина
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