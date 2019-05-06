Директор певицы Алсу выпустил заявление касательно скандала вокруг проекта «Голос. Дети 6»

Как известно, победительницей суперфинала телевизионного проекта «Голос. Дети 6» стала младшая дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова. Ряд СМИ по итогам конкурса заподозрил вероятность нечестного голосования со стороны зрителей в пользу триумфатора. В связи с этим директор Алсу выступил с официальным заявлением.

В нем представитель певицы подчеркнул, что появившиеся 12 мая сообщения СМИ о том, что семья победительницы «Голос. Дети 6» о якобы имевшем месте обращении к правообладателю проекта (голландская компания Talpa) не соответствуют действительности. Директор Алсу подчеркнул, что члены семьи победительницы проекта не выходили на связь ни с Talpa, ни с другими компаниями и лицами, которые связаны с организацией телевизионного шоу. Эта ложная информация призвана оказать давление на психологическое состояние малолетнего ребенка и обеспечить манипулирование общественным мнением, — заявил представитель певицы.







