Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Известный журналист Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. 59-летний теле- и радиоведущий ехал на своем мотоцикле по Садовому кольцу, когда он почувствовал себя плохо и потерял сознание, в результате чего пересек встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. По результатам экспертизы - причиной смерти стал разрыв аорты. Однако, дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина не согласны с результатом и запросили проведение повторной экспертизы.

Старшие дети Доренко от первого брака и его вторая супруга Юлия никогда не ладили, потому что около 9 лет назад Сергей ушел от своей жены к своей молодой сотруднице. Во втором браке появились дети Варя и Вера (9 и 10 лет соответственно). Старшие дочери не могли понять поступок отца и долгое время после расставания родителей совершенно не общались. Впоследствии, отношения с отцом они смогли наладить, а с его новой женой нет. Даже общее горе не смогло примирить женщин.

Несмотря на результаты экспертизы девушки убеждены, что их отца отравили и намекнули, что молодая вдова может стоять за преступлением. Однако, светская журналистка Лена Миро сделала вывод, что между детьми журналиста и его вдовой идет война за наследство, а также прокомментировала меркантильность дочерей. По словам Миро, дети убеждены, что имущество родителей принадлежит им, а не новой супруге отца, которая была рядом в последние годы жизни журналиста и не детям, которые появились во втором браке. «В мире детей, из которых выросли злые тётки, всё должно достаться лишь им», - сказала Миро.