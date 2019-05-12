Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Известный журналист Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. 59-летний теле- и радиоведущий ехал на своем мотоцикле по Садовому кольцу, когда он почувствовал себя плохо и потерял сознание, в результате чего пересек встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. По результатам экспертизы - причиной смерти стал разрыв аорты. Однако, дочери журналиста от первого брака Ксения и Екатерина не согласны с результатом и запросили проведение повторной экспертизы.

Старшие дети Доренко от первого брака и его вторая супруга Юлия никогда не ладили, потому что около 9 лет назад Сергей ушел от своей жены к своей молодой сотруднице. Во втором браке появились дети Варя и Вера (9 и 10 лет соответственно). Старшие дочери не могли понять поступок отца и долгое время после расставания родителей совершенно не общались. Впоследствии, отношения с отцом они смогли наладить, а с его новой женой нет. Даже общее горе не смогло примирить женщин.

Несмотря на результаты экспертизы девушки убеждены, что их отца отравили и намекнули, что молодая вдова может стоять за преступлением. Однако, светская журналистка Лена Миро сделала вывод, что между детьми журналиста и его вдовой идет война за наследство, а также прокомментировала меркантильность дочерей. По словам Миро, дети убеждены, что имущество родителей принадлежит им, а не новой супруге отца, которая была рядом в последние годы жизни журналиста и не детям, которые появились во втором браке. «В мире детей, из которых выросли злые тётки, всё должно достаться лишь им», - сказала Миро.

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Ляйсан не ревнует? Воля «прикрывает» съёмками фильма свой роман с актрисой

Так решили фанаты из-за новой фотографии Павла в Instagram и неоднозначного внимания...

Экс-супруг Слуцкой может отсудить детей из-за отвращения к ее новому мужу - сеть

Взаимные обиды и новое замужество Ирины могут привести Сергея к действиям. Мужчина...

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.

Унижена и раздавлена? Муж Пынзарь молча наблюдает за оскорблениями Дарьи в сети

Об этом свидетельствует бездействие Сергея в сторону обидчиков жены.

Актер Игорь Стам публично уличен невестой в измене

 35-летний актер Игорь Стам был публично уличен в измене. Неверность своего спутника...

Проявила своё нутро? Жена Николаева бесится из-за отсутствия денег

В этом убеждены пользователи, потому, как популярность супруга очень сильно изменила Юлию.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ