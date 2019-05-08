Брак спасет дочка? Сергей Пынзарь может «заделать» Даше ребёнка

Сегодня, 18:05 \\ Шоу-бизнес

Страх перед уходом жены к молодому любовнику может подтолкнуть звезду «Дома-2» на отчаянный шаг.

 В последнее время проблемы в семье Даши и Сергея Пынзарей активно обсуждаются в сети: комплексы, погоня за идеалами красоты и разгульный образ жизни. К тому же, за чередой операций Даша обрела кукольную внешность, в то время, как Сергей, и без того  заметно набрал лишних килограмм. В сети даже прогнозируют расставание паре на этой почве. Тем не менее, Даша и Сергей воспитывают двоих сыновей и не исключено, что ради сохранения брака Пынзарь может «заделать» Даше 3 ребёнка. Возможно, брак спасет дочка.

И, судя по всему, муж уже взял идею в оборот. Так, Даша, опубликовав очередной снимок в соцсети, затронула тему материнства. Как оказалось, в окружении девушки так много беременных, что и сама Пынзарь внезапно задумалась о пополнении в семье. Не исключено, что и Сергей мог посодействовать размышлениям супруги. К тому же, звезда «Дома-2» неоднократно заявлял о желании родить девочку.

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Автор - Лера Тихомирова
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