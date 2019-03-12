«С деньгами совсем дела плохи»: Фанаты Собчак пристыдили звезду за постоянную рекламу

Траты на строительство дома, адвоката для скорого развода и любовника вынуждают Ксению идти на крайние меры.

Удивительно, но, решив отдохнуть от всей этой московской суеты, Ксения Собчак, скандальная теледива, отправилась «по заграницам» то в Кению, то в Испанию, то в Италию. За последние несколько дней Ксения всё больше и больше «радует» фанатов публикациями, якобы с отдыха, но, когда-то терпение подписчиков лопнуть должно было. И сегодня, опубликовав очередной пост, Ксению сразу пристыдили за постоянную рекламу.

«Каждой покупке – своё место и время…Злословят что в России коллекции хуже...байеры плохие...все плохо. Проверила. Врут. Но туристическую миссию выполнила – зацепили (и я их зацепила) шармы с муранским стеклом (где же, если не в Венеции покупать муранское стекло), но носить планирую их на цепочке, смотрится просто феерично! И, кстати, не только на фоне Сан Марко!» – откровенно рекламирует какую-то бижутерию Ксения Собчак.

Звезда, видимо, не знает, что ещё будет «интересно» её подписчикам, поэтому и решила попросту зарабатывать «копеечку», которая никогда не будет лишней в вопросе трат, которые себе позволяет Ксения.

«Видимо, у вас с деньгами совсем дела плохи, ни одной фотографии без рекламы», – подытожил озабоченный фанат таким «контентом» звезды.