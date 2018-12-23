«Волочкова покусала?» — Фанаты подняли Виторгана на смех за неудачный шпагат

Попытка прославиться или желание привлечь внимание Собчак могли подтолкнуть Максима к неоднозначной выходке.

Ни для кого не секрет, после расставания Ксении Собчак и Максима Виторгана актёр переживал не лучшие времена: череда запоев, депрессия и психическая неуравновешенность. И хотя Виторган всячески пытается скрыть подавленное состояние, однако, неоднозначные «выходки» артиста горят об обратном. Сейчас Максим наслаждается отпуском с друзьями, откуда делиться яркими снимками и видеороликами. Так, последнее фото не осталось без внимания фанатов. Максим поделился снимком, где попытался изобразить шпагат на фоне красочных пейзажей Испании.

Однако, подписчики буквально подняли Виторгана на смех за неудачный шпагат. «Волочкова покусала?», — язвительно отметили в комментариях фанаты. Очевидно, слава скандальной балерины не даёт покоя артисту и Максим в погоне за лёгким пиаром решился освоить искусство шпагате. И если над мастерством растяжки Виторгану ещё стоит потрудиться, то внимание общественности актёру привлечь удалось с лихвой.