Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них свое «положение», прикрываясь руками и портфелем на снимках в полный рост.

Предполагаемая беременность Королевой обсуждается в сети не первый день. Ранее женщина на встрече в Германии предстала перед фанатами с рюкзаком на животе. Тогда они предположили, что певица находится «в положении». Сама Наташа никак не прокомментировала слова фанатов.

Поводом для новых обсуждений аудитории стал снимок с фанаткой. Округлившийся живот певицы на новом фото вызвал подозрения у подписчиков. Наташу отметила девушка, которая встретила их с мужем на курорте в одном из кафе и делала снимок с парой. На фотографии Королева в очередной раз прикрывала живот руками и сумкой и приняла неестественную позу. Судя по всему, певица тщательно скрывает от общественности своего пузожителя?

Стоит отметить, что пользователи интернета недавно обсуждали возможный развод пары Глушко и Королевой. Можно предположить, что ребенок стал для семьи неким примирительным моментом, который снова свел их вместе и они решили отправиться на отдых.

Поклонники Тарзана и Натальи надеются, что в скором времени певица признается, что находится «в положении» и обрадует их новостью о предполагаемом поле малыша. Стоит сказать, что у пары есть только один ребенок – взрослый 17-летний сын Архип Глушко. Возможно, молодые люди в скором времени объявят миру о появлении дочери.