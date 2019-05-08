Себе под стать? Дарья Пынзарь бросит «растолстевшего» мужа ради молодого любовника

Сегодня, 09:08 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют пренебрежительные взгляды Даши в сторону благоверного и его внешний вид, судя по которому, мужчина явно сдает позиции.

После того, как Дарья выложила сторис в Instagram с изображением своего мужа, поклонников очень зацепил внешний вид молодого мужчины. Они сочли, что Сергей запустил себя, прибавил в весе и выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. «Свиненок», «бочонок», — такими эпитетами наградили мужа Дарьи Пынзарь в Сети.

«Сергей! Вы как будто третьего ждете, только в этот раз рожать будешь ты!? Раскормила тебя Дашуля», - высказываются фолловеры.

Помимо этого, у пользователей сети возникла другая теория на этот счет. Якобы, Даша, после всех проведенных махинаций со своей внешностью, пересмотрит свои взгляды на супружескую жизнь и бросит «растолстевшего» мужа ради молодого любовника.

Фолловеры девушки часто отмечали, что пора бы Дарье найти мужчину себе под стать, а не этот «бочонок». Мужчину просто подняли на смех в социальных сетях из-за его внешнего вида. Ему предложили срочно взяться за себя, иначе он потеряет не только здоровье, но и любимую супругу. И судя по прогнозам пользователей, если мужчина не прислушается к советам, лет через пять он перестанет пролезать в двери.

Несмотря на то, что мужчину буквально поливали грязью, никто и слова не сказал в его защиту. Ведь в свое время мужчина не брезговал тем, что сам лично «подкалывал» жену по поводу ее фигуры, а это было практически сразу после рождения второго ребенка.

Было время, когда мужчина всерьез взялся за себя, привел свое тело в спортивную форму, но, по всей видимости, эти времена остались в далеком прошлом, учитывая то, насколько Сергей «раздобрел» во время супружеской жизни.

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Автор - Елизавета Маврина
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